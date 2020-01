Albufeira avalia rotunda em cruzamento perigoso

A Câmara Municipal de Albufeira está a estudar a construção de uma rotunda no cruzamento dos Bombeiros Voluntários de Albufeira, na avenida dos Descobrimentos em Albufeira. Esta é uma das artérias mais movimentadas da cidade e o cruzamento, que atualmente tem semáforos, é um dos locais onde ocorrem, com frequência, acidentes.Segundo confirmou aoJosé Carlos Rolo, presidente da Câmara de Albufeira, "o projeto para a construção da rotunda está a ser estudado, no entanto, ainda está a ser avaliada a sua viabilidade". Em causa está o espaço que irá sobrar nas laterais da rotunda."Se o projeto for viável, espero que até ao fim deste ano a rotunda esteja construída", referiu o autarca.O projeto vem resolver o problema do tráfego, que se acentua mais na altura dos meses de verão, altura em que Albufeira recebe milhares de pessoas. Devido ao aumento de turistas durante a época de verão, a construção não será feita durante este período, para não causar constrangimentos às pessoas, mas sim já em época baixa."Não é uma obra que demore muito tempo a ser feita e nem representará um grande investimento para a autarquia", considera José Carlos Rolo.Nas últimas semanas, um dos semáforos que regula o tráfego naquele cruzamento avariou e o trânsito esteve condicionado durante vários dias. O autarca garante que foi feita a instalação de um novo semáforo e a situação já está normalizada.Acrescentou ainda que se aproveitou para "substituir um outro semáforo que estava com algumas falhas devido a um acidente ocorrido naquela local há uns meses atrás".