Albufeira retira taxas durante a época baixa

Os comerciantes de Albufeira ficam isentos do pagamento de taxas de ocupação da via pública durante a época baixa do turismo. A decisão foi tomada pela câmara, que pretende, desta forma, "dinamizar a economia local", através do "incentivo à abertura dos estabelecimentos ao longo de todo o ano", segundo explica ao CM José Carlos Rolo, presidente da autarquia.A medida, que foi já aprovada pela Assembleia Municipal, na passada quinta-feira, abrange os estabelecimentos comerciais e de restauração e bebidas do concelho. A isenção vigora nos meses de novembro e dezembro do corrente ano e de janeiro e fevereiro de 2020.José Carlos Rolo refere que já em anos anteriores a autarquia avançou com este tipo de isenção de taxas, adiantando que se trata de uma medida que procura "ajudar a combater a sazonalidade".Igualmente com esse objetivo, a câmara volta a apostar forte no programa de Passagem de Ano, investindo cerca de 400 mil euros. São esperadas mais de 100 mil pessoas.Além dos concertos à beira-mar com Amor Electro e The Black Mamba, será realizado um espetáculo multissensorial que inclui elementos de pirotecnia, dois aviões e iluminação no mar.Mas o programa do fim de ano arranca logo a 28 de dezembro , com o Paderne Medieval a animar o centro histórico daquela aldeia do interior do concelho, até dia 1 de janeiro.Entretanto, o Festival de Humor Solrir regressa ao Palácio de Congressos do Algarve, na Herdade dos Salgados, de 1 a 4 de janeiro, com conhecidos comediantes nacionais.