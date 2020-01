Albufeira vai construir 150 habitações sociais

A Câmara Municipal de Albufeira anunciou que vai avançar, em 2020, para a abertura de concursos públicos para projetos de habitação social a custos moderados."Está prevista a construção de cerca de 150 habitações, 40 delas em Paderne, 38 em Albufeira e 70 em Fontainhas, Ferreiras", afirmou José Carlos Rolo, presidente da Câmara de Albufeira, durante a tradicional mensagem de Ano Novo.O município algarvio tem como prioridade para este ano o acesso à habitação. Para isso, tem já um conjunto de medidas em curso, como a aquisição de casas prontas a habitar, construção de novos fogos de habitação municipal, compra de terrenos para construção e implementação dos programas ‘Renda Condicionada’ e ‘Arrendamento jovem’.Em matéria de Ação Social, o concelho algarvio tem já em andamento o concurso para a construção de um Centro Social em Olhos de Água e será ainda lançado um concurso para a construção do Lar e Centro de Dia das Fontainhas.Recentemente, foi comprado um terreno com 30 hectares, perto da Escola Básica e Secundária de Albufeira, para a construção de um Parque de Feiras e Exposições Multiusos, um espaço que irá "apoiar outro tipo de atividades como a agricultura ou a indústria", referiu José Carlos Rolo.Com um orçamento aprovado de 79 milhões de euros para 2020, a autarquia de Albufeira tem prevista ainda a requalificação da rede viária de todo o concelho e a construção de um crematório no cemitério novo de Albufeira, esta última considerada "uma necessidade para a região e concelho".