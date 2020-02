Albufeira vai renovar avenida dos bares

A Avenida Sá Carneiro, com mais de um quilómetro de extensão e onde se concentra grande parte dos estabelecimentos de animação noturna de Albufeira, vai ser alvo de uma requalificação de fundo, que irá abranger também as ruas adjacentes.O investimento total ronda os seis milhões de euros, devendo a intervenção começar depois dos meses de verão, provavelmente em outubro."Esta intervenção será efetuada por fases, de forma a causar o mínimo de transtornos possíveis", explica aoJosé Carlos Rolo, presidente da câmara, adiantando que "o objetivo é harmonizar e tornar mais agradável aquele espaço".O projeto de requalificação visa dotar a avenida de melhores condições de mobilidade, ficando alguns pontos daquela extensa artéria destinados exclusivamente à circulação de peões - serão aí instalados sistemas de controlo de acesso para veículos autorizados e de emergência.Existe ainda o objetivo de criar mais espaços verdes e de promover a uniformização de esplanadas e de locais de lazer, bem como serão substituídas as infraestruturas e instalado novo mobiliário urbano.Segundo o projeto, que já foi debatido com comerciantes e moradores, está ainda prevista a criação de uma praça e uma passagem desnivelada entre a avenida Sá Carneiro e a avenida dos Descobrimentos. Na zona dos bares, deverá ainda ser instalado um sistema de videovigilância, com o objetivo de reforçar a segurança.As ruas que ligam à avenida também serão alvo de diversas intervenções, nomeadamente a reorganização de estacionamento e de passeios.