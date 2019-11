Alcoutim transforma moinhos antigos em observatórios astronómicos

Dois antigos moinhos de vento localizados na zona da Pateira, em Alcoutim, vão ser recuperados e transformados em observatórios astronómicos, funcionando um deles também como albergue."Os moinhos têm uma localização privilegiada para a observação dos astros, dado que ficam numa zona afastada e elevada, onde não existe poluição luminosa", explica aoOsvaldo Gonçalves, presidente da Câmara de Alcoutim.Para já, a autarquia conseguiu a aprovação de uma candidatura que tinha efetuado ao programa comunitário Interreg, que garante uma comparticipação de quase 50% dos custos das obras que vão ser realizadas num dos moinhos.O concurso público da empreitada foi lançado no mês passado pela Câmara de Alcoutim, estando previsto o investimento de cerca de 264 mil euros na recuperação e conversão do velho edifício em observatório astronómico e albergue.Se tudo correr dentro da normalidade, a autarquia espera adjudicar a obra ainda este ano, devendo a mesma ser concluída no prazo de 10 meses. O projeto contempla a instalação de uma cúpula e equipamentos para observação dos astros na parte superior do edifício.Quanto ao outro moinho, o processo está mais atrasado, estando a câmara a tentar obter também apoio comunitário para avançar com a obra.Refira-se que no concelho de Alcoutim existiam muitos moinhos, mas quase todos acabaram por deixar de ser utilizados e muitos estão em ruínas. Atualmente, existe apenas um que está recuperado e que ainda é usado ocasionalmente para moer cereais.