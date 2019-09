Alentejo sem médicos nem serviços de saúde

O Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, e o Dr. José Maria Grande, em Portalegre, têm desde sexta-feira os serviços de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia encerrados. Também o Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém, enfrenta dificuldades e, por isso, não vai realizar cirurgias durante este fim de semana.Em causa está, de acordo com fontes dos três hospitais, a falta de médicos especialistas para assegurar as escalas dos serviços pelo menos até segunda-feira. Armindo Ribeiro, secretário regional do Alentejo do Sindicato Independente dos Médicos, denuncia ainda que a triagem do Serviço de Urgência Básica do Hospital Santa Luzia, em Elvas, está a funcionar com apenas um clínico.O fecho temporário dos serviços foi informado ao Ministério da Saúde. No que diz respeito à unidade hospitalar de Beja esta é a segunda vez, no espaço de uma semana, que o serviço está indisponível. Entre as 06h00 de terça-feira e as 08h00 de quarta-feira esteve fechada por falta de clínicos para preencher a escala.O hospital teve inclusive de recusar a inscrição de uma grávida de 40 semanas por falta de recursos. A mulher teve de se deslocar, pelos próprios meios, para Évora, a 80 quilómetros.Quer isto dizer que, no Alentejo, apenas o Hospital do Espírito Santo, em Évora, funcionará com normalidade. Esta unidade hospitalar conseguiu, no primeiro semestre deste ano, diminuir em 15 por cento o número de doentes em lista de espera para Cirurgia, graças ao aumento das intervenções programadas. No total, o hospital realizou 9191 operações agendadas.