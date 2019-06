Alfama com turismo e sem habitação própria em Lisboa

Das 150 habitações vendidas na área da rua dos Remédios, em Alfama (Lisboa), entre 2015 e 2017, apenas uma foi destinada a habitação própria, revela um estudo do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa.Os investigadores analisaram a evolução do parque habitacional numa área de 3,6 hectares em torno da rua dos Remédios, concluindo que existem 945 alojamentos ditos clássicos e nos quais viviam, em 2011, cerca de 900 habitantes, pelo que já nessa altura, em algumas destas casas, os proprietários não eram residentes. Nesse ano, não havia, contudo, alojamento turístico."Nos anos seguintes houve uma transformação radical na habitação, num processo designado por gentrificação turística", disse ao, Ana Gago, que com Agustin Cocola-Gant, elaborou o estudo. Em 2015, das 945 casas, 14% eram destinadas ao alojamento turístico, um ano mais tarde o crescimento foi de 60%, tendo sido atingidas as 235 casas. Em 2016, o turismo de habitação representava então 25% das casas.Os dados indicam ainda que 14 prédios estavam destinados na totalidade das frações ao alojamento turístico. "No mesmo período houve 36 pessoas, que viviam em 27 casas arrendadas, que deixaram a área. Das 27 habitações, a maior parte, num total de 18 deram lugar a alojamento local e as restantes estão vazias"."A maior parte saiu por ter terminado o contrato de arrendamento, mas houve dois inquilinos que aceitaram indemnizações dos proprietários, uma da dez mil euros e outra de mil", disse Ana Gago.