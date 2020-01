Algarve conta com mais de 19 mil furos de água

O Algarve conta com "mais de 19 mil captações privadas" de água subterrânea. A situação de seca obrigou, no ano passado, à "suspensão temporária de novos licenciamentos em oito massas de água subterrâneas, que constituem reservas estratégicas para o abastecimento público", segundo consta dos documentos relativos ao processo de revisão do plano de gestão de região hidrográfica do Algarve, que se encontra atualmente em consulta pública.A decisão de suspender a abertura de novos furos abrange os aquíferos de Querença-Silves, Albufeira-Ribeira de Quarteira, Peral-Moncarapacho, Almancil-Medronhal, São João da Venda-Quelfes, Almádena-Odeiáxere, Quarteira e Campina de Faro.Nos documentos consultados peloé referido que, embora nos últimos anos seja "notória uma melhoria da qualidade da água subterrânea", designadamente em zonas consideradas vulneráveis, os resultados da monitorização que tem vindo a ser feita evidenciam ainda "diversos incumprimentos relacionados sobretudo com a presença de alguns pesticidas e metais".É ainda feito o alerta que "o aumento da atividade agrícola e introdução de monoculturas com grandes exigências de herbicidas e pesticidas pode contribuir para o aumento desta contaminação".Além disso, as pressões existentes na faixa litoral, nomeadamente as associadas às atividades turísticas, como a rega de espaços verdes e de campos de golfe, e à agricultura, podem também "gerar desequilíbrios na relação procura-oferta de águas subterrâneas".