Algas invadem praias do sotavento algarvio

Nos últimos dias, uma grande quantidade de algas tem vindo a invadir as praias do sotavento algarvio, com especial destaque para as do concelho de Vila Real de Santo António, nomeadamente entre a Manta Rota e a praia Verde. Monte Gordo, em especial, tem um verdadeiro manto verde no areal e na rebentação.O fenómeno foi confirmado ontem aopelo comandante das Capitanias dos Portos de Vila Real de Santo António e de Tavira, Rui Vasconcelos de Andrade, que garantiu tratar-se de uma "situação normal" e que tem sido recorrente "desde o início da época balnear".No entanto, ao que oapurou, com o crescente número de queixas a autarquia decidiu avançar com uma ação de limpeza do areais do concelho já esta quarta-feira à noite. As algas, embora causem algum desconforto, não oferecem perigo para os banhistas. Costumam ser levadas pelas marés ou decompõem-se naturalmente.Esta situação afeta também algumas praias do barlavento - como a praia da Rocha, em Portimão, onde a Empresa Municipal de Águas e Resíduos do concelho já procedeu à limpeza do areal. As algas chegaram a atingir 30 centímetros de altura.No caso das praias do sotavento, o facto de agora haver mais banhistas leva a um maior número de queixas, até porque as algas se acumulam sobretudo na zona da rebentação. O facto de nos últimos tempos não se ter verificado ondulação de sueste, que arrasta as algas, agrava a situação.A Agência Portuguesa do Ambiente referiu aoque "o fenómeno é natural e não oferece qualquer perigo".