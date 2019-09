Aljezur constrói ponte pedonal junto à EN120

A Câmara de Aljezur vai avançar com a construção de uma ponte pedonal sobre a ribeira da vila, ficando a atual travessia, que integra a Estrada Nacional 120, destinada exclusivamente à circulação de veículos.Estão ainda em estudo, em conjunto com a Infraestruturas de Portugal (IP), outras intervenções para reduzir os constrangimentos causados pelo atravessamento da povoação pela EN120. Mas a autarquia defende que a solução de fundo terá de passar pela construção de uma variante."A câmara decidiu fazer o projeto e custear a construção da ponte pedonal, no valor de cerca de 150 mil euros, que ficará junto à atual", explica ao CM José Gonçalves, presidente da autarquia. Desta forma, os peões deixarão de ter necessidade de atravessar a ribeira através da ponte da EN120, pelo que as faixas de rodagem poderão ser alargadas.A EN120 atravessa o núcleo urbano de Aljezur, o que causa constrangimentos devido à exiguidade da via. Por dia, chegam a circular pelo interior da vila "cerca de 300 veículos pesados, alguns com matérias perigosas", alerta José Gonçalves.Após uma visita à vila por parte de um responsável da IP, ficou acordado que esta entidade, em articulação com a autarquia, vai elaborar uma proposta de intervenção para tentar minorar os problemas existentes.Mas para o presidente da câmara o que é mesmo necessário "é construir uma variante", que liberte a vila do intenso trânsito registado atualmente. Em 2009, a então Estradas de Portugal chegar a publicar o concurso para o projeto de execução da variante, mas o processo nunca mais avançou.