Alojamentos isolados preferidos pelos turistas no Algarve

A crise pandémica levou a que muitos turistas que escolheram o Algarve para passar férias tenham preferido alojamentos isolados no meio da natureza. Um nicho de mercado que a Região de Turismo de Algarve está a apostar com a realização de várias campanhas para atrair turistas."A tendência de procura do turismo de natureza acentuou-se com a crise pandémica" na zona mais a Sul do País, explicou aoJoão Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA). O crescimento deste nicho de mercado num ano atípico, devido à atual pandemia, traduziu-se numa receita superior a 21 milhões de euros, apurou o. Neste momento há 215 agentes de animação turística que desenvolvem atividades de turismo de natureza na região. Uma aposta que representa mais de 1800 postos de trabalho.De acordo com o responsável da RTA, tratam-se de empresas que se dedicam às "caminhadas, passeios de bicicleta, observação de aves e de golfinhos, e também ao mergulho". O alojamento local mais isolado beneficiou este ano de um aumento nas reservas. O CM sabe que a maioria dos turistas são da Alemanha, Holanda e Reino Unido, sendo sobretudo reformados. Ainda assim, registou-se uma subida da procura dos turistas nacionais. Em relação ao público mais jovem, segundo a Região de Turismo do Algarve, é sobretudo ao fim de semana que há um maior interesse, e com tendência para atividades desportivas.Em 2013, o volume de negócio das empresas ligadas ao turismo de natureza não ultrapassava os sete milhões de euros. Atualmente a receita neste nicho turístico é três vezes superior.