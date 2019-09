Altice quer mais de cinco milhões de famílias com fibra ótica até ao final de 2020

O presidente-executivo da Altice Portugal voltou este sábad a garantir que o objetivo da empresa é fazer com que até final do próximo ano 5,3 milhões de casas dos 308 concelhos do País estejam ligadas à fibra ótica.Alexandre Fonseca reafirmou em Castro Daire o compromisso da Altice em fazer de Portugal "o País na linha da frente" no acesso à fibra, numa cerimónia em que 16 municípios receberam o ‘diploma’ em como parte das suas freguesias, 100 no total [ver infografia ao lado], já têm cobertura integral de fibra ótica, um investimento de oito milhões de euros.O presidente da Altice Portugal referiu que nos últimos quatro anos a empresa investiu dois mil milhões de euros, um terço destinado à expansão da rede de fibra ótica."Estou em condições de dizer que vamos colocar fibra ótica nas 5,3 milhões de habitações antes do final de 2020", garantiu Alexandre Fonseca, adiantando que a Altice vai continuar a apostar "na estratégia de proximidade com as comunidades"."Não queremos deixar ninguém para trás e vamos continuar a aposta no Interior, aumentando a criação de empreso e incrementando a capacidade de instalação de investimentos privados", disse.Questionado pelosobre se não estará em contraciclo investindo no Interior quando o Estado está a fechar serviços na região, Alexandre Fonseca referiu não querer comentar "as políticas de investimento público".Os autarcas presentes na cerimónia elogiaram o papel que a Altice está a ter no desenvolvimento do Interior, "diminuindo de forma consistente a desertificação e as desigualdades territoriais". "Esta empresa em muito casos está a fazer muitas coisas que caberia ao estado fazer.A Altice está a ligar o Interior do País ao Mundo", disse Paulo Almeida, presidente da Câmara de Castro Daire.