Alunos com 'piscina' de lama na escola básica do Montijo

Crianças do 1.º ciclo, no Afonsoeiro, têm de atravessar água e lama para terem acesso à sala de aula.

Por Sofia Garcia | 09:00

A falta de obras na Escola Básica do 1º ciclo do Afonsoeiro, no Montijo, está a indignar os encarregados de educação dos cerca de 200 alunos que, a cada dia de chuva, têm de atravessar uma zona de acesso a salas de aula que fica alagada.



"Sempre que chove, forma-se uma grande piscina de água e lama que as crianças são obrigadas a percorrer para terem acesso à sala de aula, ao refeitório e onde passam o tempo de recreio", conta António Araújo.



Segundo o encarregado de educação, a escola, com crianças entre os 5 e os 10 anos, está degradada e sem condições. "A escola tem mais de 40 anos e precisa de obras. Não estamos a pedir nada de extraordinário, apenas que garantam a saúde e a segurança dos nossos filhos na escola", explica.



De acordo com os pais, a situação repete-se a cada inverno e não há planos num futuro próximo para reverter a situação. "Este inverno os episódios vão repetir-se. Basta começar a chover", adianta António Araújo.



As condições de temperatura das salas de aula são outra preocupação para os pais à medida que os dias frios se aproximam. "No início das aulas tive de levar uma ventoinha para a sala da minha filha porque era um calor enorme. Agora no inverno sei que se vão debater com o frio nas salas".



Contactado pelo Correio da Manhã, o coordenador da escola diz não poder pronunciar-se sobre a questão. Aos pais, a autarquia local garante que existe um plano de reabilitação para a escola e que por isso não se justifica fazer, para já, qualquer intervenção no estabelecimento de ensino.