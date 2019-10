Alunos fecham escola em Sobral de Monte Agraço contra falta de auxiliares

Os alunos da Escola Básica e Secundária Joaquim Inácio Cruz, em Sobral de Monte Agraço, encerraram esta sexta-feira o estabelecimento e não houve aulas todo o dia por causa da falta de funcionários. "Desde segunda-feira que não temos aulas de Educação Física, a reprografia está fechada à tarde e o bar fecha mais cedo", lamenta Walter Oliveira, da Associação de Estudantes.Joaquina Lourenço, diretora do agrupamento com mais de 1400 alunos, está "solidária" com os estudantes. "O rácio de funcionários não está a ser cumprido, houve três que se aposentaram, três que saíram para outros ministérios, dois morreram e há baixas médicas", disse ao, frisando que o agrupamento tem 35 funcionários e precisa de mais oito para atingir "o mínimo aceitável".Segundo a responsável, o Ministério da Educação dá mais "um funcionário para suprir uma baixa médica" e "21 horas por semana com funcionários a tempo parcial", cujo concurso só em janeiro deve estar pronto. O ME tem outra versão e garante que, além de um "reforço de horas" atribuídas, o agrupamento "foi autorizado a contratar três funcionários a tempo indeterminado", podendo agora "recorrer à bolsa de contratação, para suprir situações de ausências prolongadas".O ME afirma que, a nível nacional, o recrutamento dos 1067 auxiliares "está terminado" e a bolsa está ativa. Filinto Lima, da Associação Nacional de Diretores de Escolas, nota que a bolsa não terá uma plataforma informática". "É feito um pedido à Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares e a autorização é dada pela Direção-Geral de Administração Escolar", disse.