Alunos recuperam arte das gaitas de Bravães

Uma oficina de formação em fabrico artesanal de gaitas de Bravães recuperou um ofício "perdido" há meio século na aldeia de Ponte da Barca e quer devolver o instrumento ao lugar de referência cultural de outros tempos."Mais do que aprender a construir as gaitas de Bravães, queremos aprender a tocar, queremos criar um grupo de gaitas e queremos fazer programação cultural associada ao instrumento", atira Rafael Freitas.O arquiteto de 29 anos, um dos 11 alunos do primeiro curso de construção de gaitas de foles iniciado em novembro na antiga escola primária de Bravães, explicou que o movimento cívico pela recuperação do ofício "surgiu no seio da turma e está com muita força".Os alunos, "com idades a partir dos 20 e até aos 70 anos, de várias áreas profissionais", já formaram um grupo de gaiteiros, criaram uma página nas redes sociais e, em dezembro, apresentaram ao público a sonoridade das duas primeiras gaitas que produziram, orientados pelo também arquiteto Jorge Lira, investigador e construtor de gaitas de foles da Maia.A dinâmica criada em torno da oficina e do grupo ‘Gaiteiros da Bravães’ vai resultar, a 11 de janeiro, num evento intitulado ‘Anda à Varanda 2020’, que reunirá diversos nomes da música tradicional portuguesa.Para o movimento cívico, "está na hora de descongelar a tradição, de olhar para a tradição fora dos rótulos das federações de folclore, fora do contexto rigoroso do rancho folclórico e das recriações etnográficas". "Está na hora das gaitas de foles se voltarem a fazer ouvir nos bailes", defendem os ‘Gaiteiros de Bravães’.