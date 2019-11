Alunos trocam as aulas pela defesa do clima em Lisboa

Centenas de pessoas, sobretudo estudantes, manifestaram-se ontem pelo clima, em Lisboa, desde o Largo de Camões até à Assembleia da República. Os manifestantes estão contra as dragagens do rio Sado, a exploração de petróleo, gás natural e lítio e criticam ainda a construção do aeroporto no Montijo."O Governo fica sentado enquanto vê o nosso planeta a arder e todo o sistema económico beneficia da morte do nosso planeta", criticou Beatriz Farelo, de 20 anos. Já Clara Pestana, de 14 anos, afirmava que "é preciso neutralidade carbónica até 2030, passar para energias renováveis e usar-se mais os transportes públicos".A Greve Climática Global estendeu-se a 157 países, um dia depois de o Parlamento Europeu ter declarado o estado de emergência climática e ambiental. O protesto quis ainda chamar a atenção para a 25ª conferência das Nações Unidas sobre as alterações climáticas, que se realiza entre 2 e 13 de dezembro em Madrid, Espanha.Em Lisboa, o protesto contou com a presença de alguns partidos políticos. "De que interessa estar nas aulas como se não estivesse nada a acontecer? Estes jovens estão a aprender muito mais do que aquilo que se calhar aprendiam nos bancos das salas de aula", defendeu Catarina Martins, coordenadora do BE, para justificar as faltas dos alunos.Alma Rivera (PCP), disse que "o capitalismo não é verde e este sistema não responde a um desenvolvimento sustentável. O futuro do planeta está em causa". André Silva revelou que o PAN entregou ontem na Assembleia da República uma proposta para criar uma Lei de Bases do Clima.