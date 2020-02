Amares 'serve' 35 mil doses de papas em quatro dias

A véspera dos jejuns quaresmais, em Amares, é marcada por um festival de papas de sarrabulho. O prato típico deste concelho e da região do Minho, em que o pão dá consistência a uma delicada mistura de carnes desfiadas.Entre os dias 22 e 25 deste mês, de sábado à terça-feira gorda, oito restaurantes servem, numa tenda gigante instalada no recinto do mercado municipal, mais de 35 mil doses de papas de sarrabulho, assim como os rojões à moda do Minho e o vinho verde tinto da região. Também há branco loureiro, para quem preferir, sabendo-se que os vinhos ali servidos são produzidos neste concelho.O festival, que se realiza desde 2002 (faz agora 18 anos), tem conhecido um crescimento continuado, esperando a organização (Câmara de Amares, Turismo do Porto e Norte de Portugal e Associação Comercial de Braga) a visita de mais do que as 30 mil pessoas registadas no ano passado.O esquema, este ano, mantém-se idêntico ao de anos anteriores. Cada tigela de papas custa 3,5 euros, o prato de rojões à moda do Minho 4,5 euros e a tigela de vinho verde 1,5 euros. Ao todo, a refeição fica por dez euros.Para além das papas e dos rojões, há à venda no recinto alguns dos produtos da terra, com particular destaque para os doces à base de laranja, o fruto emblemático deste concelho e que ali foi introduzido no séc. XII pelos monges de Cister.Este é um dos certames gastronómicos de maior impacto na região do Minho, prevendo a organização que o volume de negócios seja superior a meio milhão de euros. As portas do evento abrem para o almoço de sábado, dia 22.