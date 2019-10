Ambiente dá luz verde a aeroporto no Montijo

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) emitiu, esta quarta-feira à noite, uma declaração de impacto ambiental favorável, mas condicionada, ao futuro aeroporto do Montijo. A ANA, entidade gestora dos aeroportos nacionais, tem agora 10 dias para se pronunciar sobre as medidas de minimização e compensação, que ascendem a 48 milhões de euros.Entretanto, a associação ambientalista ZERO quer uma Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) ao futuro aeroporto, apontando limitações à Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), que recebeu mais de 600 contributos.Nas últimas semanas, com o aproximar do final do prazo para uma decisão, conhecida esta quarta-feira, os ambientalistas tomaram posições críticas em relação à transformação da base aérea em aeroporto.Questões ambientais, mas também de saúde pública, foram levantadas pelas associações ambientalistas relativamente ao projeto, que prevê a transformação da base aérea numa infraestrutura de apoio ao Aeroporto Humberto Delgado.Entre os riscos identificados encontram-se a perturbação das aves e a contaminação das águas, a poluição atmosférica e a questão do ruído.O proTEJO - Movimento pelo Tejo propôs, inclusive, o ‘chumbo’ do Estudo de Impacto Ambiental por apresentar "impactos negativos significativos", questionando se o projeto "será viável em termos de operacionalidade e segurança".O primeiro estudo entregue pela ANA à APA acabou por ser retirado pela empresa.