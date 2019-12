Amianto removido do Hospital de Coimbra com doentes no interior

A remoção das placas de fibrocimento com amianto dos telhados do pavilhão onde está instalado o Serviço de Cirurgia Plástica Reconstrutiva e Queimados, do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), está a gerar apreensão entre os profissionais de Saúde.Os trabalhos para substituição das coberturas começaram na terça-feira e o serviço está a funcionar normalmente. Alguns funcionários que trabalham naquele pavilhão estranham que isso aconteça com os trabalhos a decorrer, estando preocupados "com a exposição a esta substância".Fonte do CHUC garante que "as unidades continuam a funcionar estando salvaguardadas todas as condições de segurança para os profissionais e utentes". Uma nota enviada aorefere que a obra "teve um planeamento exaustivo e rigoroso que exigiu a elaboração de um conjunto de procedimentos de execução e de segurança que cumprem as exigências legais, os quais estão aprovados pela Autoridade para as Condições de Trabalho".Os profissionais lamentam que o Conselho de Administração do CHUC não tenha avisado os colaboradores, antes do arranque desta operação para substituição dos telhados, para poderem "tomar precauções".Junto ao edifício onde decorrem os trabalhos encontra-se uma unidade de descontaminação para os trabalhadores da empresa que está a retirar as placas de fibrocimento e encontra-se vedada uma área extensa à volta do edifício, incluindo o parque de estacionamento que está fechado.Segundo informações disponibilizadas pelo CHUC, o prazo desta empreitada é de 70 dias e vai ser executada em quatro fases, com o objetivo de substituir 2500 metros quadrados de cobertura em fibrocimento.