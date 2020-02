Ampliação do Zoomarine suspende PDM de Silves

A Câmara de Silves determinou a suspensão parcial do Plano Diretor Municipal e o respetivo estabelecimento de normas provisórias com o objetivo de permitir a concretização das obras de ampliação do Parque Temático Zoomarine. A medida já foi publicada em Diário da República."As normas provisórias deverão vigorar pelo prazo de um ano a contar da data da sua entrada em vigor, prorrogável por mais um, caso tal se mostre necessário", explica a autarquia silvense. E acrescenta que "a sua vigência terminará com a entrada em vigor da revisão do Plano Diretor Municipal" ou com "a verificação de qualquer outra das causas de cessação" previstas na lei.O processo de ampliação do Zoomarine foi alvo de avaliação ambiental. Tal como ojá noticiou, o projeto contempla a criação de novos equipamentos de lazer, com destaque para a instalação de uma nova atração designada Lazy River.No projeto está também prevista a criação de uma nova piscina de ondas, envolvida por areia, o aumento da capacidade de estacionamento em quase mil lugares e a instalação de um parque de painéis fotovoltaicos para fornecer energia ao parque.Os planos de água deverão mais do que duplicar, bem como as zonas com relva. Haverá a alteração da praça de entrada e do estádio dos golfinhos e a criação de um teleférico.Atualmente, o parque ocupa quase 15 hectares no concelho de Albufeira, mas com o seu alargamento para município de Silves deverá passar a ocupar uma área de 28 hectares. Na temporada de verão do ano passado recebeu 630 mil visitantes, o que foi um recorde.