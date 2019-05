Ampliação do Zoomarine suspende Plano Diretor Municipal de Silves

A ampliação do parque Zoomarine vai obrigar à suspensão parcial do Plano Diretor Municipal (PDM) de Silves, à alteração dos limites da Reserva Ecológica Nacional (REN) na área de expansão e à definição de normas provisórias para o avanço do projeto.O procedimento aberto pela Câmara de Silves para o Sítio do Ribeiro, nas freguesias de Alcantarilha e Pera, está em consulta pública até dia 3 de junho.Segundo oapurou, o Zoomarine ocupa atualmente 14,8 hectares no concelho de Albufeira. A empresa que gere o espaço pretende expandi-lo para o concelho de Silves, passando a ocupar 28,7 hectares, ou seja, o dobro.Segundo os documentos que oconsultou, o objetivo é a criação de novos equipamentos de lazer, com destaque para a instalação da nova atração Lazy River.Está ainda prevista a criação de uma nova piscina de ondas rodeada por areia, o aumento da capacidade de estacionamento em quase mil lugares e a criação de um parque de painéis fotovoltaicos, que irá fornecer energia ao parque.Os planos de água vão mais do duplicar, assim como as zonas relvadas. O projeto prevê ainda a alteração da praça de entrada, do estádio dos golfinhos e a criação de um teleférico.No concelho de Albufeira, o projeto inclui a construção de uma nova rotunda na EN125. O projeto já obteve Declaração de Impacte Ambiental favorável condicionada por parte da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional.O parque recebe anualmente meio milhão de visitantes. Com estas alterações, prevê aumentar em mais de 20% o número de funcionários permanentes.