“Animais estão a morrer como tordos neste canil”, denunciam associações

Muitos cães que saem do canil acabam por morrer pouco tempo depois da adoção, todos com os mesmos sintomas, o que provoca transtorno emocional e financeiro a quem os acolhe", afirma Sandra Carvalho, representante da associação Ajuda Animais Vila Real.Em causa, um surto de esgana no Centro de Recolha Oficial, da responsabilidade da Associação de Municípios do Vale do Douro. Contactado diversas vezes e através de vários meios pelo, este centro não prestou esclarecimentos sobre esta questão.Helena Gomes, voluntária da Plataforma Proanimal, tece duras críticas. Refere que "os animais estão a morrer como tordos neste canil" e indica que as pessoas recorrem a associações sem fins lucrativos porque o Centro de Recolha Oficial "não dá a resposta que devia e está a ser causador do surto da doença altamente contagiosa entre os animais"."Saem doentes do canil e, em poucas semanas, já morreram os que passaram por mim, que foram dezenas", conta Sandra Carvalho, revoltada."Neste momento, a ampulheta virou-se e reprovamos veementemente o que verificamos no nosso centro. Chegam às nossas mãos animais doentes, cheios de parasitas e, apesar de sermos simples voluntários, cuidamos deles no imediato, sempre que o possamos fazer", explicou Helena Gomes. A voluntária questiona ainda "que protocolo tem o centro, com que clínica e a que valores, que são pagos com dinheiros públicos".O Centro de Recolha Oficial abrange os concelhos de Vila Real, Mesão Frio, Peso da Régua, Santa Marta de Penaguião, Sabrosa, Alijó e Murça.