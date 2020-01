António Costa inaugura obras de dez milhões de euros em escolas de Fafe

"O que hoje aqui inauguramos é muito mais do que uma nova instalação. É a base de construção de um novo futuro porque o que aqui vemos é um trabalho de excelência desenvolvido pelos professores e alunos destas duas escolas", António Costa desdobrou-se em elogios esta segunda-feira, na inauguração das obras de requalificação da Escola Secundária de Fafe e da Escola Básica Prof. Carlos Teixeira.Os estabelecimentos de ensino, localizados frente a frente na mesma avenida, foram alvo de obras de quase 10 milhões de euros. A Câmara de Fafe pagou cerca de 4,4 milhões.As empreitadas prolongaram-se por quase dois anos e obrigaram os cerca de 1500 alunos a conviver diariamente com os trabalhos. Esta segunda-feira de manhã, o primeiro-ministro - acompanhado pelo ministro da Educação e pelo secretário de Estado do Desporto - visitou as instalações. Costa assistiu a experiências científicas e vários momentos musicais, e conheceu diversos projetos de alunos.No final, afirmou que o investimento "valeu a pena"."O País viveu uma crise profunda, durante a qual as obras nas escolas foram paradas ou nem sequer iniciadas", sublinhou António Costa, destacando ainda o empenho do ministro Tiago Brandão Rodrigues para, em parceria com as autarquias, "recomeçar obras que estavam paradas ou que nem tinham chegado a iniciar".Antes, o ministro da tutela tinha recordado que, ao longo dos últimos anos, em colaboração com os municípios, o País alocou 350 milhões de euros de fundos comunitários, o que permitiu efetuar "intervenções em mais de 200 escolas".