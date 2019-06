ARCA revalida o título nas marchas antoninas

"Vila Nova cidade-poema, és a estrela do Norte a brilhar, e agora tens como lema, este chão é o seu lugar".Foi com este refrão que a Associação Recreativa e Cultural de Antas (ARCA) revalidou o título de Melhor Marcha das Antoninas de Vila Nova de Famalicão.Celebrando o orgulho e o bairrismo famalicenses, a marcha de São Tiago de Antas voltou a impressionar o júri do espetáculo: obteve 96 pontos e conquistou ainda o prémio de ‘Melhor Letra’.Os outros dois lugares do pódio foram ocupados pelas marchas da Associação Unidos de Avidos (95 pontos), que venceu nas categorias ‘Melhor Guarda-Roupa’, ‘Melhor Música’ e ‘Melhor Coreografia’, e pela Associação Recreativa e Cultural São Pedro de Riba d’Ave (80 pontos), vencedora do prémio de ‘Melhores Arcos’.O Clube Recreativo Amigos de Vilarinho arrecadou o prémio de ‘Marcha Mais Popular’, atribuído pelo júri de rua, pela dinâmica e interação com o público ao longo do percurso até aos Paços do Concelho.Este ano, Júlio Brandão - o poeta que há 150 anos nasceu em Vila Nova de Famalicão - serviu de inspiração à noite de marchas antoninas.Ontem à noite, foram entregues os prémios às marchas, na habitual sessão de encerramento das Festas Antoninas, que decorreu no Parque da Devesa, em Famalicão.