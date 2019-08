Arcebispo medalhado no Dia de Esposende

Pelo "relevante contributo para o engrandecimento espiritual e evangelização da Diocese de Braga" e "acompanhamento permanente, cooperante e próximo das ações do arciprestado, do município e da sua população", a Câmara de Esposende atribui o mais alto galardão ao arcebispo primaz de Braga, D. Jorge Ortiga. A medalha de honra será entregue 2ª feira, no âmbito da comemoração do Dia do Município e da Cidade de Esposende."A atribuição deste título honorífico acontece no ano em que D. Jorge Ortiga apresentou a sua resignação ao Papa Francisco, como manda o Código de Direito Canónico", refere a autarquia, em comunicado. Já pelos 50 anos de sacerdócio, serão distinguidos, com a medalha de mérito municipal, os sacerdotes Arlindo de Areia Amaro, António das Neves Regado Carqueijó e Gil Afonso Losa, todos de Marinhas, o padre António Jorge da Torre, de Vila Chã, e o pároco Joaquim Vilas Boas Lima, de Forjães.Mas as distinções incluem ainda, a título póstumo, a escritora Agustina Bessa-Luís, com medalha de mérito cultural, e João Carvalho, antigo presidente do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, com uma medalha de mérito.Haverá ainda homenagens para o cidadão António de Boaventura e a Associação Humanitária dos Dadores de Sangue de Esposende, entre outros distinguidos.