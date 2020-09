Armação de Pera vai ter ecovia com ponte sobre ribeira

Armação de Pera, no concelho de Silves, vai ganhar uma ecovia com cerca de 1,5 quilómetros, que contempla a construção de uma ponte sobre a ribeira que desagua na praia. Desta forma, será criada uma nova ligação ao município de Albufeira.A Câmara de Silves já lançou o concurso público da obra, que representa um investimento de 1,2 milhões de euros (mais IVA), verba comparticipada por fundos comunitários (207 mil euros) e pelo Turismo de Portugal (166 mil). A empreitada tem um prazo de execução de sete meses, após a data de adjudicação.Segundo apurou ojunto da autarquia, a designada Ecovia Litoral Sul prevê a construção de uma ponte em madeira, com 225 metros de extensão, sobre a ribeira de Alcantarilha, permitindo a ligação entre Armação de Pera e o passadiço já existente na praia Grande.O resto do troço da ecovia será em espaço urbano, atravessando longitudinalmente a vila turística de nascente para ponte, pela frente de mar, até Hotel Holliday Inn.Por outro lado, encontra-se já elaborado o projeto para a execução de uma segunda fase da referida ecovia, embora o concurso da obra ainda não tenha sido lançado. O investimento previsto atinge os 430 mil euros (mais IVA).Ao que apurou o, esta intervenção irá estender-se desde o Hotel Holliday Inn até ao Barranco do Vale do Olival, situado no limite do concelho de Silves com o de Lagoa.A empreitada irá abranger, além da construção da via pedonal e ciclável, a instalação de diversas infraestruturas subterrâneas e de nova iluminação pública, bem como a criação de estacionamento público.