Arquidiocese de Braga diz que fica com prejuízo de 200 mil euros

Compensação pecuniária relativa aos terrenos onde foi construído o ‘bairro dos ciganos’.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 09:58

A Arquidiocese de Braga garantiu este sábado que vai perder mais de 200 mil euros com o acordo com o município relativo aos terrenos no Monte do Picoto, onde foi construído o ‘bairro dos ciganos’.



Segundo o comunicado, o bairro foi edificado, ainda nos mandatos de Mesquita Machado, "em terrenos reconhecidamente pertencentes à arquidiocese".



Espaços esses que, frisa, peritos avaliaram em 472 690 euros. Posteriormente, para "compensar do dano sofrido com a usurpação", a autarquia concordou em ceder-lhe o chamado ‘Campo de Futebol’, avaliado em 438 660 euros.



"Ainda que prejudicada, mas tendo em conta a desejada paz, a arquidiocese predispôs-se à troca. Mas esta nunca chegou a concretizar-se, apesar de variadíssimas tentativas", lê-se.



Sublinha o comunicado que o ‘Campo de Futebol’ deu entretanto lugar a uma rotunda e ao alargamento de estradas, "sem que a arquidiocese sobre o assunto fosse informada, e sem qualquer consentimento desta". Esta realidade "veio inviabilizar a possível permuta".



"Sensível à sorte de quem habita no bairro", a arquidiocese aceitou uma compensação de 200 mil euros para passar a titularidade para a Câmara. "Com assinalável prejuízo. Com enorme boa vontade", lê-se.



Na última reunião do executivo, o PS criticou o acordo com a arquidiocese, alegando que não há nenhum documento que a reconheça como titular dos terrenos. O vereador Artur Feio desafiou até aquela a doar os terrenos, tendo em conta os fins sociais.



A arquidiocese responde que "não pode desbaratar o que, com tanto sacrifício", os fiéis lhe doaram.