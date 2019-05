Arribas perigosas vão limitar uso de 26 praias

Vinte e seis praias foram classificadas este ano de uso limitado, segundo uma portaria publicada esta terça-feira pelo Governo em Diário da República.Estão em causa praias com arribas perigosas, em que, "em situação de preia-mar média no período balnear, a maior parte do areal disponível é ocupado pelas faixas de risco".Este verão, no total, vão estar disponíveis para banhos mais de 670 praias marítimas e fluviais, no continente e ilhas.A concessão foi atribuída a 417 praias marítimas no continente, sendo que em 20 não está ainda assegurada a vigilância a banhistas. Nos Açores há 70 praias e na Madeira 52. Já no interior, são 133 as praias.Em comparação com o ano passado, há mais uma praia de uso limitado (Careanos, em Portimão). O Algarve é a região com maior número de zonas balneares com este tipo de classificação: 14.Nas praias onde existe o risco de desmoronamento de arribas, é recomendado, "por motivos de precaução, uma utilização restrita, especialmente quando utilizada por adultos acompanhados por menores de 13 anos".Na portaria é definida a duração da época balnear em cada praia. A maioria abre a banhos entre 15 de junho e 15 de setembro, com a presença de nadadores-salvadores.No entanto, há concelhos que antecipam a época balnear. É o caso de Cascais, onde a abertura a banhos aconteceu no dia 1.Em todas as praias de Albufeira e em 9 de Lagoa, no Algarve, a época é hoje inaugurada.