Arruda dos Vinhos exige extensão do passe único

Desde abril, quando os passes inter-regionais que servem Arruda dos Vinhos passaram a ter um desconto de 30%, Pedro Marques decidiu deixar o carro em casa. Passou a usar os transportes públicos (autocarros) para ir trabalhar para Lisboa. No entanto, ao fim de dois meses, o munícipe de Arruda não vê os benefícios em viajar de transportes. "A despesa é mais ou menos a mesma e a oferta de horários é pouca", lamenta."Em Arruda ainda não há o apelo para deixar o carro em casa e ir de transportes públicos", reconhece André Rijo, presidente da Câmara de Arruda dos Vinhos, citado pela agência Lusa. O autarca critica o elevado preço dos passes e a escassez de horários nas ligações entre o concelho e Lisboa.Em vigor desde 1 de abril, o passe único custa 30 euros para viagens dentro de um município, e 40 euros para quem quiser viajar em toda a Área Metropolitana de Lisboa. Arruda dos Vinhos, apesar de estar a 30 quilómetros da capital, não é abrangido pela medida. O programa de apoio à redução tarifária atribuída ao Oeste, no valor de 1,3 milhões de euros é, segundo o autarca, "insuficiente".Utente dos transportes públicos desde 2012, Dina Seco paga 98 euros por um passe combinado para trabalhar e estudar em Lisboa. "É bastante caro. Tenho colegas que moram muito mais longe de Lisboa do que eu, como Sesimbra, Palmela, Montijo ou Ericeira, e só pagam 40 euros." Os utentes garantem que a diferença entre os preços é uma discriminação. "Estamos muito aquém do necessário para ter um tratamento igual e vamos lutar", garante André Rijo.