Artesãos trabalham ao vivo em dez dias de feira em Vila Nova de Famalicão

Todos os anos, no final do mês de agosto, perto de uma centena de artesãos e produtores de todo o País rumam até Vila Nova de Famalicão onde, durante uma semana, apresentam e criam peças e produtos únicos a partir das mais diversas matérias-primas.A edição 36 da Feira de Artesanato e Gastronomia decorre de 30 deste mês a 8 de setembro, no recinto do antigo campo da feira, mesmo no centro da cidade.São dez dias de encontros e reencontros com as tradições, usos e costumes mais ancestrais de Portugal, num espaço que "é uma verdadeira montra da riqueza do nosso património ou não estivessem aqui representados o artesanato e a gastronomia de todo o País - do norte ao sul de Portugal", explica o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, na mensagem de apresentação do evento.O trabalho ao vivo dos artesãos volta a ser um dos pontos fortes do certame, mas também não vai faltar animação. De acordo com o autarca, a Feira de Artesanato e Gastronomia de Famalicão "é também um palco de excelência para os talentos locais e nacionais", com espetáculos musicais diários para todos os gostos.À semelhança da edição anterior, a Feira de Artesanato e Gastronomia deste ano volta a dedicar uma noite à juventude com um concerto do rapper Jimmy P, no dia 5 de setembro, quinta-feira.Pelo palco vão passar mais de duas dezenas de artistas. Destaque para a habitual presença dos ranchos folclóricos e grupos etnográficos do concelho, para as concertinas e cantares ao desafio, assim como para os grupos de música popular.