Artista espanhol dono de palácio em Lisboa obriga EMEL a fechar parque

José María Carmo é um artista plástico e ex-músico espanhol que se apaixonou por Lisboa. Dono de um palácio na Graça, um dos bairros mais tipícos da cidade, vê-se agora envolvido numa polémica que envolve a falta de estacionamento na capital portuguesa e cuja história já é notícia na imprensa espanhola.Em 2017, José María Carmo comprou o Palácio Teles de Menezes, construído no século XVII, no Largo de S. Vicente, por 3,5 milhões de euros. Agora, a EMEL construiu um parque de estacionamento mesmo ao lado da propriedade do ex-músico, mas apenas o piso inferior funciona.O artista alega que a instalação do equipamento na parte superior coloca em causa a sua segurança e privacidade, uma vez que de lá é possível ver os jardins e os terraços onde este costuma dar festas com convidados do mundo artistíco e das elites europeias.O parque começou a ser construído pela empresa municipal para colmatar a falta de estacionamento e as dificuldades dos munícipes em encontrar lugar para o carro naquele bairro, no qual as ruas são muito estreitas e em que a maioria das casas não possui garagem.De acordo com a imprensa espanhola, a providência cautelar foi aceite, mas ainda não há uma decisão final sobre a utilização futura do piso superior do parque.