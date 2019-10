Assistentes operacionais fazem greve no Hospital de Braga

Os assistentes operacionais do Hospital de Braga decidiram ontem, em plenário, marcar uma greve para 30 de outubro para protestar contra a exclusão do acordo de trabalho coletivo vigente nos hospitais entidades públicas empresariais, anunciou um sindicato que os representa.No final do plenário de ontem, o representante do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Publicas e Sociais do Norte [STFPSN], afeto à CGTP, Orlando Gonçalves, adiantou ainda que, ao mesmo tempo que se irá cumprir a greve, os trabalhadores vão fazer uma manifestação em frente ao Ministério da Saúde, em Braga.Segundo explicou o sindicalista, os assistentes operacionais do Hospital de Braga, que funcionou até 1 de setembro como parceria público-privada (PPP), não passaram a ser abrangidos pelos acordo coletivo em vigor nos restantes hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS)."O hospital era PPP, passou a EPE [com estatuto de entidade pública empresarial] a 1 de setembro. Há um acordo coletivo que dá direito às 35 horas, entre outras questões. Braga, na altura em que o acordo entrou em vigor, não era EPE, logo o acordo não se aplicou. Agora é uma EPE e não faz sentido que não se aplique", apontou.O sindicalista acusou ainda o Ministério da Saúde de andar a "empatar a aplicação deste acordo, dizendo que há contratos a analisar" e que, "para piorar, o Governo, a 20 de setembro, quando o Hospital de Braga já era uma EPE, assinou um acordo coletivo para aplicar aos trabalhadores das carreiras não revistas e que continua a deixar de fora o Hospital de Braga". "Nós não assinamos enquanto ainda não estiver lá o Hospital de Braga", avisou.