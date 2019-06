Associação ambientalista denuncia solos contaminados no Parque das Nações

Há uma nova situação de solos contaminados no Parque das Nações, em Lisboa.A denúncia parte da associação ambientalista Zero, que classifica a descontaminação dos terrenos realizada naquela zona da capital como uma "fraude"."Os resíduos agora em causa foram detetados na obra de escavação do empreendimento imobiliário designado de "Martinhal Residence", sendo notório o cheiro devido a compostos voláteis, o que já motivou a queixa de alguns moradores", divulgou a associação Zero.De acordo com a associação ambientalista, estes compostos resultam da libertação de gases associados aos hidrocarbonetos quando são expostos ao ar, sendo considerados tóxicos e, inclusive, cancerígenos".Refere também que não se sabe qual é o destino que está a ser dado às águas resultantes da escavação, que "podem estar contaminadas pelo contacto com os hidrocarbonetos", receando, por isso, que essas águas estejam a ser despejadas no rio Tejo sem qualquer tratamento. Por causa desta situação, a Zero diz que já pediu esclarecimentos à Câmara Municipal de Lisboa e à Comissão de Coordenação Regional de Lisboa e Vale do Tejo.Por seu turno, a associação de moradores A Cidade Imaginada Parque das Nações diz que "a maior parte do solo não foi tratada", o que consequentemente "foi contaminar outros locais".Recorde-se que em 2017 uma outra mancha de solos contaminados foi identificada nos terrenos de ampliação do Hospital Cuf Descobertas, o que motivou o protesto da população.