Associação em Olhão cria ninhos para reprodução de aves

A Associação Vita Nativa, sediada em Olhão, assinou um protocolo com o ICNF- Instituto de Conservação da Natureza e Florestas para a criação do projeto ‘Alojamento Local para Aves’, que prevê a instalação de caixas-ninho para pequenas espécies de passeriformes e aves de rapina de pequena e média dimensão."São cerca de 2 mil caixas-ninho que vamos instalar em todo o Algarve, inclusive em matas nacionais na região que são vigiadas pelo ICNF. A maioria das aves depende de cavidades para se fixarem e reproduzirem e, com as alterações que têm havido nos habitats, isso está a desaparecer", disse ao CM João Tomás, um dos responsáveis pelo projeto.Este é um projeto que tem a duração de dois anos e que já deu os primeiros passos no início de julho, com a assinatura do protocolo. A instalação da primeira caixa-ninho está prevista para o próximo mês. " Primeiro temos de fazer visitas de campo e dar a conhecer o projeto às pessoas. Conquistá-las. Só depois avançaremos para a instalação", adiantou João Tomás.Está é uma iniciativa "de extrema importância, pois irá manter um equilíbrio nos ecossistemas" pelo facto de as espécies beneficiadas pelo projeto alimentarem-se de moscas, mosquitos e lagartas, o que vem "ajudar no controlo das pragas nas cidades e na agricultura".Está prevista a colaboração de universidades e laboratórios na iniciativa, o que irá permitir um estudo mais científico sobre as aves e sobre os seus habitats. A associação está encarregue de fazer a monitorização das caixas instaladas e tem já previstas várias ações de sensibilização e educação ambiental com escolas da região do Algarve.