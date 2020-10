A Plataforma de Defesa da Albufeira de Santa Águeda/Marateca, em Castelo Branco, denuncia a ocorrência de atentados ambientais e crimes de ordenamento território que colocam em causa a qualidade da água que abastece milhares de pessoas em concelhos da Beira Baixa.





“Estes crimes ambientais estão a afetar o ambiente, a saúde pública e a qualidade da água que abastece milhares de cidadãos dos concelhos de Castelo Branco, Fundão, Idanha-a-Nova e Vila Velha de Ródão”, afirma a plataforma que congrega várias associações ambientalistas e coletividades na sua página da internet e redes sociais. Os ambientalista referem que “desde 2014” que se realizam “um conjunto de obras e atividades junto da albufeira de Santa Águeda na área de proteção, nomeadamente mobilização de solos, destruição de carvalhais e vegetação natural, implantação de espécies arbóreas exóticas e aplicação de pesticidas. A presença regular de peixes mortos e as alterações significativas das características de cor e cheiro da água indiciam contaminação e eutrofização da albufeira”. A plataforma pediu os resultados das análises a distintas entidades públicas mas não obteve resposta. “Foi solicitado o envio dos resultados de todas as análises quer da monitorização da qualidade da água na albufeira, quer à saída da ETA (estação de tratamento de água potável), incluindo todas as análises químicas, bacteriológicas, a pesticidas e da monitorização do fitoplâncton”, refere.