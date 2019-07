Atraso de nove meses na reabilitação dos muros do Mondego

As obras de reabilitação dos muros do Mondego, entre a Estação Nova e a Ponte-Açude, em Coimbra, estão paradas há nove meses, levando também a que avenida Cidade Aeminium - estrada paralela ao rio - permaneça intransitável desde janeiro.O investimento de 7,1 milhões de euros foi consignado à Opway Engenharia, a 26 de outubro de 2018, com um prazo de execução de 540 dias (18 meses).Daí para cá o processo tem conhecido vários recuos. A 10 de abril, o Tribunal de Comércio de Lisboa declarou a insolvência da empresa, mas a Opway reclamou.Na última semana, o mesmo tribunal revogou a sentença e a construtora voltou ao estatuto de empresa em recuperação, permitindo assim a continuação dos trabalhos."Não há ninguém que fique mais cansado de ver aquele atraso do que eu. Cansa e desgosta, mas não tem solução. A empresa recorreu da decisão do tribunal e a decisão transitou em julgado. A partir daí, temos de ver como se processa o caso. Há riscos? Claro que há. Mas tem de ser como está determinado na legislação, porque as indemnizações podem ser dolorosas", disse Manuel Machado, presidente da Câmara de Coimbra, na assembleia municipal de sexta-feira.O autarca chegou a admitir, em maio, lançar um novo concurso para a obra. Ao que oapurou junto da autarquia, serão necessários "mais uns dias" para perceber se a empresa volta à obra, o que "à partida, deverá acontecer", indica fonte camarária.Inicialmente foi montado o estaleiro, foram removidas árvores, levantados passeios e realizados alguns furos arqueológicos.