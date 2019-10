Aumento de procura leva a mais ligações de autocarros entre Mafra e Lisboa

As queixas repetem-se diariamente: há quem se levante às 6h00 para poder ter lugar num autocarro na Ericeira, Mafra, Malveira ou Venda do Pinheiro.Mesmo assim, muitos que trabalham ou estudam em Lisboa não conseguem estar a horas no emprego ou na universidade.Com a baixa dos preços dos passes para 40 euros, muitos mafrenses trocaram o carro pelo autocarro, mas a pouca oferta acaba por deixar muitos à espera nas paragens, por vezes mais de uma hora. Um problema que se repete à tarde, a partir do Campo Grande, em Lisboa, com longas filas de espera.Mais de 800 utentes já subscreveram uma petição online a pedir o reforço da oferta da parte da Mafrense. "Os passageiros chegam a ver passar muitos autocarros consecutivos sem conseguir entrar. Dez minutos antes da partida do ponto de origem, o autocarro já está cheio", detalham os subscritores.Nuno do Carmo, diretor da Mafrense, explica que se registou um aumento de passageiros de 100% na Ericeira e de 60% na Malveira e na Venda do Pinheiro, por comparação com há um ano.Já o presidente da Câmara Municipal de Mafra, Hélder Sousa Silva, admite que "a procura excedeu largamente as expectativas e não é fácil ter, a curto prazo, autocarros e motoristas disponíveis" para fazer face à procura. Segundo o Censos 2011, viviam no concelho de Mafra mais de 76 mil pessoas.Esta terça-feira, foi anunciado que os concelhos da Comunidade Intermunicipal do Oeste e a Área Metropolitana de Lisboa vão criar um passe único inter-regional, mas ainda não está definido o custo e a entrada em vigor.