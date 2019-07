Autarcas de Tavira, Lagos e Lagoa vão sair a meio dos mandatos

Três presidentes de câmara algarvios vão sair a meio dos mandatos. Dois deles, Jorge Botelho (Tavira) e Joaquina Matos (Lagos), irão integrar, em lugares previsivelmente elegíveis, a lista do PS às eleições legislativas de outubro, já Francisco Martins (Lagoa), também socialista, prepara-se para deixar o cargo, alegadamente, por motivos de saúde.Jorge Botelho será o terceiro na lista do PS no Algarve ao Parlamento, a seguir a Jamila Madeira e José Apolinário. Ao, o autarca diz que se trata de "uma decisão ponderada" e pede "a compreensão" dos tavirenses (já não poderia recandidatar-se), garantindo que a equipa que o acompanha na câmara "dará continuidade ao trabalho desenvolvido".Jorge Botelho, que também deixa o cargo de presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve, garante que fará no Parlamento "a defesa dos algarvios", dando voz a "uma agenda regional". Na câmara, será substituído pela atual vice-presidente, Ana Paula Martins.O quarto lugar da lista socialista às Legislativas está destinado a Joaquina Matos, presidente da Câmara de Lagos. A autarca, que ainda poderia recandidatar-se (está no segundo mandato), deixará o cargo ao vice-presidente, Hugo Pereira.Diferente é a situação de Francisco Martins, presidente da Câmara de Lagoa. O autarca vai sair da câmara por motivos de saúde, segundo revelou ontem o jornal ‘Lagoa Informa’. Contactado pelo, o edil não quis, para já, falar sobre o assunto, mas osabe que a decisão de deixar a autarquia já está tomada. Será substituído por Luís Encarnação, atual vice-presidente.