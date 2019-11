Autarquia ajuda seniores a conhecer a História

Conhecer a História e histórias de Braga, promover o convívio e bem-estar da população sénior e combater o isolamento são alguns dos objetivos do projeto Ciclo do Conhecimento, que esta quarta-feira proporcionou a cerca de 80 seniores bracarenses uma tarde diferente, com uma visita guiada ao Museu Pio XII.

Esta foi a primeira visita do projeto desenvolvido pelo Município de Braga que, semanalmente, dinamiza sessões com a transmissão de saberes e conhecimentos sobre a História de Braga através de visitas a espaços culturais e históricos da cidade. A par de outras atividades, estas sessões constituem uma resposta socioeducativa, promovendo o bem-estar e o convívio em vez da solidão.

As sessões realizam-se às quartas-feiras e decorrem até julho, com um objetivo social e cultural bem definido, incidindo, particularmente, na difusão de histórias locais. Estas iniciativas contribuem para que o público sénior estabeleça uma ligação com as suas raízes identitárias e com espaços que estão próximos.

O número de participantes nas sessões reflete a busca pelo conhecimento e pelo saber mais sobre Braga. Neste prisma e tendo em vista a promoção do envelhecimento ativo, o Município de Braga desenvolve um conjunto de experiências que englobam a educação e a formação ao longo da vida.

Diz o Município de Braga que encara a educação ao longo da vida como "um direito fundamental que promove o desenvolvimento coletivo, sendo que esta iniciativa é também uma forma de valorizar e potenciar a educação sénior com projeção para o futuro".