Autarquia de Braga rejeita prospeção de lítio e outros minerais

O espaço de prospeção de lítio e minerais que foi proposto pela empresa australiana Fortescue Metals Group Exploration para Braga "sobrepõe-se a áreas muito relevantes de recursos naturais, como agrícolas, Reserva Agrícola Nacional, florestais, agroflorestais, hídricos (rio Cávado e rio Torto), Reserva Ecológica Nacional, mas também áreas de proteção de património classificado". A câmara emitiu, assim, um parecer desfavorável.Em comunicado, a autarquia "considera que a exploração em causa não vai respeitar os princípios do desenvolvimento sustentável de modo integrado nas vertentes económica, social, urbanística, cultural, patrimonial, paisagística e ambiental".O Executivo liderado por Ricardo Rio acrescenta que "o polígono de prospeção e pesquisa de depósitos minerais não deve localizar-se no concelho de Braga e, muito menos, sobrepor-se a espaços urbanos de dimensão relevante que vão desde o centro histórico da cidade até aos aglomerados com menor densidade que configuram uma ocupação urbana dispersa que cobre todo o concelho".A prospeção está prevista para uma zona denominada como ‘Cruto’, que abrange os concelhos de Vila Verde, Braga e Barcelos. Ao todo, são quase 100 quilómetros quadrados de área total requerida para estudos.No parecer enviado à Direção-Geral de Energia e Geologia, a Câmara de Braga indica que o concelho atingiu um estatuto de aglomeração urbana, com potencial para se transformar na terceira área metropolitana de Portugal, que não se compadece com a localização da atividade de exploração dos recursos minerais em causa".