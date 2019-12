Autarquias algarvias vão receber 102 milhões de euros

O Governo pretende transferir para as autarquias algarvias (câmaras e juntas de freguesia) cerca de 102 milhões de euros, segundo consta da proposta de Orçamento do Estado para 2020. Em comparação com o presente ano, haverá um aumento de 9,3 milhões de euros.No que se refere às câmaras, o valor atinge os 94,4 milhões de euros, incluindo verbas do Fundo de Equilíbrio Financeiro, Fundo Social Municipal e a participação variável no Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares.O município algarvio que vai receber mais dinheiro é Silves, com cerca de 9,7 milhões, seguindo-se Olhão (8,5 milhões), Faro (8,4), Monchique (7,7), Tavira (7,6), Alcoutim (7,2), Loulé (quase 7,2), Portimão (quase 6), Albufeira (5), Aljezur (mais de 4,9), São Brás de Alportel (4,3) e Lagos (4).Por outro lado, as câmaras com transferências mais reduzidas são Lagoa (quase 3,8), Castro Marim (3,6), Vila do Bispo (3,3) e, por último, Vila Real de Santo António (2,9).No que diz respeito às juntas de freguesia, o valor previsto na proposta do Orçamento do Estado ultrapassa os 7,3 milhões de euros, o que representa um montante semelhante ao do corrente ano. As autarquias que vão receber mais dinheiro são a União das Freguesias de Faro (Sé e São Pedro), com quase 384 mil euros, e a Junta de Freguesia de Portimão, com 340 mil.Refira-se que, segundo o Governo, os montantes relativos às competências já assumidas pelas autarquias serão reforçados à medida que novas competências nas áreas da educação, saúde e cultura sejam aceites pelos municípios.