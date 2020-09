Autocarro Braga - Viana do Castelo regressa esta semana

Devem regressar esta semana as ligações em autocarro entre as cidades de Braga e Viana do Castelo, suspensas há cerca de seis meses por causa da pandemia da Covid-19.A linha, operada em conjunto pelas empresas Transdev e AVIC, percorria alguns núcleos populacionais do interior dos dois distritos, como Prado, em Vila Verde, Freixo, Ponte de Lima, Balugães, no concelho de Barcelos e Barroselas, já no concelho de Viana do Castelo.Havia, nos dias de semana, oito ligações entre as duas capitais de distrito, cuja primeira primeira era às 06h35 e a última às 19h10 (no sentido Viana - Braga, a primeira era às 07h00). Nos fins de semana, eram seis ao sábado e quatro ao domingo.O confinamento de março e abril reduziu o número de passageiros a zero e a carreira foi suspensa. Apesar do desconfinamento ocorrido em maio, as empresas optaram por não repor as ligações, uma vez que os estudantes não tinham regressado à escola e muitos dos trabalhadores continuavam a no sistema de teletrabalho.No entanto, as escolas arrancaram na semana passada e há muitos trabalhadores, sobretudo das zonas de Freixo e Barroselas, a reclamar esta ligação, tendo mesmo alguns utentes feito chegar o seu descontentamento à Câmara de Viana."Temos trabalhado muito no sentido de repor essa ligação, tão importante, mas como estamos perante empresas privadas, as negociações têm sido mais demoradas. Mas está feito um acordo entre a Transdev e a AVIC, que levará à retoma, precisamente pela AVIC, dos autocarros entre Braga e Viana", disse aoJosé Maria Costa, autarca de Viana do Castelo.