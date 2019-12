Autoridades em alerta para festejo nos Aliados

"Se o tempo ajudar, contamos ter uma verdadeira enchente neste que é a principal sala de visitas da Invicta. No ano passado contámos com cerca de 200 mil pessoas", afirmou Rui Moreira, presidente da câmara, durante a apresentação do plano de mobilidade e segurança.A gestão da multidão será a grande preocupação da polícia. "É difícil, para quem está no terreno, identificar zonas de estrangulamento, mas nós vamos controlar isso no centro. Numa situação extrema, caso se perceba que a praça não comporta mais pessoas, teremos de proibir as entradas", indicou o superintendente-chefe Paulo Lucas, comandante da PSP do Porto, dando conta de que haverá revistas pessoais pontuais.Várias barreiras serão colocadas, sendo que, na avenida dos Aliados, serão de betão. "Continuamos a ter essa preocupação, não associada ao terrorismo, mas porque alguém, sob o efeito de álcool ou noutra situação descontrolada, pode tentar entrar numa zona onde estão milhares de pessoas", adiantou o comandante da PSP.A circulação automóvel estará condicionada em vários pontos, mas a oferta de transportes públicos será alargada. Os comerciantes não podem vender bebidas em recipientes de vidro, mas quem quiser poderá levar garrafas de champanhe para os Aliados. O espetáculo de fogo de artifício arranca à meia-noite e terá a duração de 16 minutos.