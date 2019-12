Autotanques salvam moradores sem água em Castro Marim

Há cinco meses que os autotanques da Câmara de Castro Marim são a salvação para muitos moradores de localidades isoladas do concelho, porque ainda não têm água canalizada e porque sofrem atualmente com os efeitos da seca extrema que afeta o noroeste da região do Algarve.A água para as necessidades básicas da população chega em dois camiões-cisterna que saem todos os dias da sede do concelho, às 8h00. É considerado um apoio determinante para uma população isolada e envelhecida. "Para semear umas batatas, feijão ou umas couves temos de ter água porque senão nada cresce", referiu aoManuel Nunes, que reside em Alcarias Grandes.Funchosa de Cima, uma pequena povoação situada quase no limite norte deste concelho, também recebe a visita do camião-cisterna da autarquia duas a três vezes por semana, situação que se mantém desde o início do verão.Situada a 27 quilómetros de Castro Marim, esta é uma das 32 localidades que vão passar a ser abastecidas pela água das barragens que há anos estão ali tão perto, mas que ainda não chegou às torneiras, fazendo com que os habitantes dependam de furos para captar a água dos solos e, agora, dos camiões-cisterna."O furo funciona, mas já tem pouca água. Temos de ir ao tanque com água da rede. Estamos à espera que eles acabem a obra, vamos lá ver", desabafa Manuel Lourenço enquanto espera pela conclusão dos trabalhos que hão de levar-lhe a tão esperada água canalizada. Em outubro, foram distribuídos pela autarquia mais de 300 metros cúbicos de água pelas populações isoladas do concelho.