Avanço da cozinha solar pode ajudar o ambiente

Pela terceira vez, a Universidade do Algarve (UAlg) recebeu uma conferência internacional sobre cozinha solar, que este ano juntou mais de 80 especialistas neste tipo de tecnologia amiga do ambiente.



Entre os participantes estiveram cozinheiros especializados nesta área e pessoas que se dedicam especificamente à investigação desta tecnologia, que não só é amiga do ambiente como também é uma preciosa ajuda para ser usada em locais sem acesso aos métodos convencionais de cozinhar.





"Qualquer pessoa pode usar um forno solar desde que tenha um espaço adequado em casa, em especial no Algarve, que há quase sempre Sol. Mas reconheço que a disseminação desta tecnologia torna-se complicada porque toda a gente tem acesso a eletricidade e a gás em casa para cozinhar", disse aoCelestino Ruivo, professor do Instituto Superior de Tecnologia da UAlg e um dos maiores impulsionadores da cozinha solar. A rapidez e a potência dos fornos solares não andam muito longe dos fornos convencionais, já que alguns chegam a atingir temperaturas de 200 graus centígrados.

"Nesta conferência fizemos café para 80 pessoas em poucos minutos e também cozinhámos refeições inteiras em que apenas usámos o Sol como energia", explicou o docente.



A eficiência energética e a utilização exclusiva de recursos renováveis para confecionar alimentos é uma mais-valia desta tecnologia, cujo avanço está a ajudar locais com poucos recursos energéticos. "Otimizei um forno feito de cimento e espelhos - materiais que são acessíveis em qualquer lado - que pode ser usado em locais sem acesso a gás ou eletricidade", revelou Celestino Ruivo.