Bactéria interdita praia de Faro a banhos

A presença de valores acima do normal da bactéria E. Coli nas águas da praia de Faro, detetada através das análises de rotina feitas pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), levaram a que esta terça-feira fossem içadas bandeiras vermelhas por toda a extensão do areal, de forma a desaconselhar os banhos. Já foram feitas análises complementares e é esperado que a situação esteja regularizada esta quarta-feira de manhã, quando os resultados forem divulgados.Os valores acima dos 2000 - quando a concentração desta bactéria não pode ultrapassar os 1200 - apontados pelas análises feitas na segunda-feira, deixou em alerta a APA, entidade responsável pelo controlo da qualidade das águas balneares, que desde logo avisou a Administração Regional de Saúde do Algarve, por se tratar de um problema de saúde pública.Com base nestes dados, foi dada a ordem para desaconselhar os banhos naquela zona da costa e foram içadas as bandeiras vermelhas. Esta será uma situação pontual e, devido à força das marés, esta alta concentração da bactéria já deverá ter sido dissipada.No entanto, esse cenário só será confirmado quando forem divulgados durante a manhã de quarta-feira os resultados das análises complementares, com amostras recolhidas esta terça-feira. Suspeita-se de que a contaminação se deverá a uma descarga de uma embarcação ao largo da costa da Praia de Faro.