Bactéria proíbe banhos em praia de Portimão

A presença de coliformes fecais na água da praia do Barranco das Canas - também conhecida como praia do Alemão -, no concelho de Portimão, deixou esta terça-feira aquele areal praticamente deserto. Segundo oapurou, a interdição a banhos foi determinada durante a manhã, depois de serem conhecidos os resultados das análises à qualidade da água do mar efetuadas segunda-feira pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA).As análises detetaram níveis elevados da bactéria E.Colli, pelo que a delegada de Saúde de Portimão alertou a Capitania do Porto de Portimão, a qual, por sua vez, ordenou que fosse içada a bandeira vermelha naquela praia, contígua à do Vau e uma das mais frequentadas do concelho. A descarga de esgotos de embarcações é a hipóteses mais viável, uma vez que não foram detetados outros focos de poluição."Ontem [terça-feira] isto estava cheio de gente, hoje está quase vazio e não há ninguém na água. É pena, pois a água até aqueceu nos últimos dias", disse aoJosé Álvaro, de 32 anos, banhista, revelando que ia "procurar outra praia".Posição idêntica manifestaram aoJorge Ribeiro, de 31 anos, e João Sousa, de 21, ambos de Felgueiras: "Não vamos poder tomar banho aqui, pois assim a água está poluída, não está em condições. Estamos de férias até sábado. Vamos para a praia da Rocha, é mais seguro", referiram.Esta terça-feira a APA efetuou novas análises à água da praia, com vista a confirmar se a situação microbiológica se alterou e se se pode levantar a interdição a banhos que estava em vigor. Até lá, contudo, a bandeira vermelha vai continuar içada.