Bailarino bracarense ganha bolsa na Suíça

A Suíça é o próximo destino de João Pedro Freitas, um bailarino de 13 anos, aluno há quatro anos da escola de dança Ent’Artes.O jovem bracarense tem-se destacado no mundo do ballet, contando já com dezenas de prémios nas mais diversas competições nacionais e internacionais.Prestes a completar 14 anos, tem já os objetivos bem definidos - evoluir, nos próximos três anos, na Ballettschule Theater Basel, na Suíça, ao abrigo da bolsa de estudo que ganhou através da participação no Concurso Internacional de Bailado do Porto, em abril deste ano.Além de ter sido várias vezes premiado na categoria de solista, João Pedro Freitas foi medalhado em ‘pas de deux’ e também em ‘ensembles’ em estilo clássico, contemporâneo, jazz e até hip-hop.Entre as várias distinções já alcançadas, destaca-se a medalha obtida nas grandes finais do Youth America Grand Prix, em Nova Iorque (Estados Unidos da América), em 2018, e a entrada no top 6 de solista, já este ano.Além de todas as medalhas, o jovem bailarino foi sendo galardoado com diversas bolsas de estudo nas mais importantes escolas do mundo, como é o caso do Royal Ballet School, da Ballet Bolshoi Academy, da Zurich Dance Academy e da Jonh Cranko Ballet School, entre outras.Dentro do plano de estudos, um dos mais promissores bailarinos portugueses terá dança clássica, trabalho de repertório e variações, ‘pas de deux’, condicionamento físico, dança moderna, repertório contemporâneo, trabalho de improvisação, anatomia, nutrição, história da dança, teoria e história da música, Inglês e Alemão.