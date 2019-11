Bajouca “toca o sino a rebate” contra petróleo

A população da Bajouca, Leiria, é esta sexta-feira chamada a "tocar o sino a rebate" e a juntar-se numa sessão extraordinária da assembleia de freguesia, em protesto contra a prospeção e exploração de gás natural. Contam já com o apoio da Quercus - Associação Nacional de Conservação da Natureza, que esta quinta-feira exigiu ao Governo o cancelamento dos contratos de concessão à multinacional Australis Oil & Gas.A assembleia extraordinária de freguesia vai realizar-se no Salão Paroquial, a partir das 21h00, e visa "definir uma estratégia e um conjunto de ações para demonstrar à Australis e a todas as entidades com poder de decisão nesta matéria que a população da Bajouca não aceita e não permitirá prospeção e muito menos exploração de gás ou qualquer outro combustível fóssil na sua freguesia", explica a Junta de Freguesia da Bajouca, em comunicado.Adianta que a população tem "pela frente um opositor com grande capacidade de influência e forte poder económico, mas dispõe de uma arma muito mais poderosa, a união, que sempre foi o motor da comunidade". "Chegou o momento de voltar a tocar o sino a rebate e de nos juntarmos", lê-se ainda.Há dois contratos em vigor, de um total de 15 licenças para a prospeção de hidrocarbonetos em Portugal, para a Bajouca (Leiria) e Aljubarrota (Alcobaça), onde a Australis pretende fazer sondagens para "testar as ocorrências de gás".Os trabalhos "não devem avançar", disse esta quinta-feira a Quercus, por "não terem sustentabilidade ambiental nem financeira futura" e representarem "uma contradição sem precedentes entre o que o Governo diz e o que o Governo faz".