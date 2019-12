Baleia morta continua junto ao molhe da praia de Quarteira

A baleia de 17 metros que no sábado de manhã foi encontrada na praia de Quarteira e que depois foi arrastada para o mar pela forte ondulação que se fazia sentir, voltou a aparecer no mesmo areal, por volta das 08h00 de domingo, já cadáver. O animal terá morrido ainda no dia anterior, uma vez que testemunhas que o viram afirmaram aoque o mesmo ainda estava vivo, embora em "muito más condições".O cetáceo, com um peso de cerca de 10 toneladas, foi, segundo referiu aoo comandante da Capitania do Porto de Faro e da Zona Marítima do Sul, Fernando Rocha Pacheco, avistado na praia da Rosa, a seguir ao porto de pesca de Quarteira, junto ao molhe, onde a Polícia Marítima, com o apoio de populares, a prenderam às rochas com cabos para que o mar não a voltasse a levar. Os trabalhos com vista à remoção da baleia começaram pelas 14h30, com uma máquina pesada, mas sem sucesso, uma vez que a cauda do animal se começou a partir.Foi decidido então utilizar outra retroescavadora, também sem resultado. O presidente da Junta de Quarteira, Telmo Pinto, disse aotratar-se de uma "operação difícil e demorada devido ao tamanho e peso do animal", o qual, além disso, está "num local de difícil acesso para as máquinas" que têm de ser utilizadas.Isso mesmo foi confirmado aopelo comandante Rocha Pacheco, que decidiu suspender as operações de remoção do cetáceo ao cair da noite, devido à sua complexidade. Os trabalhos são retomadas esta manhã.O cadáver da baleia, uma vez retirado da praia, irá para o aterro sanitário.